Başkan Arı'dan Unutulmaz Damat ve Gelin İçin Jest - Son Dakika
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Başkan Arı'dan Unutulmaz Damat ve Gelin İçin Jest

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin aracını sürerek Ceren ve Durmuş çiftine unutulmaz bir an yaşattı. Düğün merasiminde çiftin nikahını kıyan Arı, ailelere de mutluluk diledi.

03.05.2025 10:42  Güncelleme: 10:52
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Başkan Arı, makam şoförünün gelin aracını sürdü

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin arabasını sürerek gelin ve damada unutamayacakları bir jest yaptı.

Arı'nın bu davranışı gelin ve damat ailelerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Gelin arabası ile gelin almaya gelen Başkan Arı; "Bu gün güzel bir görev yapıyoruz. Bu güne kadar bizim kahrımızı çeken, bize yoldaşlık yapan, yol arkadaşlığı yapan Durmuş'un şoförlüğünü yapmak da bana nasip oldu" dedi.

Gelin çıkarken duayı da Başkan Arı yaptı

Kaçanünlü ve Akbaş ailelerinin evlatları Ceren ve Durmuş çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Arı, düğün merasiminde çiftin nikahını kıydı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Arı'dan Unutulmaz Damat ve Gelin İçin Jest - Son Dakika

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