Bayramın 1. gününde tatilci akını

Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

Şırnaklılar Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak'ta da 16.00 itibariyle sona erecek. Vatandaşlar ise huzur ve Şırnak'ın kazanmasını istediklerini belirtti.