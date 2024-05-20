Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Festivali kapsamında Rengarenk Beşiktaş Koşusu, Hadise ve Murda konserleri gerçekleşti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gençlere seslenerek bayramın önemini vurguladı.

20.05.2024 02:07  Güncelleme: 02:26
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Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenledi. Festival'de Rengarenk Beşiktaş Koşusu, Hadise ve Murda konserleri gerçekleşti.

Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Rengarenk Beşiktaş Koşusu düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı koşuda her yaş grubundan vatandaş Ortaköy'den başlayarak Barbaros Meydanı'na kadar hep birlikte koştular. Koşuya katılanlar boya tozlarını etrafa saçarak eğlenceli anlar geçirdiler. Koşu sonrasında Barbaros Meydanı'nda düzenlenen konser etkinliği kapsamında Murda ve Hadise sevenleriyle bir araya geldi. Konser gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Konserde Murda ve Hadise adına TEMA'ya fidan bağışında bulunuldu.

Sahnede konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gençlere seslendi; "Bu bayram en çok sizin hakkınız, iyi bir gelecek sizin hakkınız, iyi bir eğitim sizin hakkınız, eşitlik sizin hakkınız, demokrasi sizin hakkınız, özgürlük sizin hakkınız, Cumhuriyet en çok sizin hakkınız. Doya doya kutlayın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizlere armağan etti bu bayramı" dedi.

Beşiktaş\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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