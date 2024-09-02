Beşiktaş'ta Selda Bağcan Konseri

Beşiktaş'ta Selda Bağcan rüzgarı
İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahne alan Selda Bağcan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Beşiktaş Belediyesi'nin '1 Eylül Dünya Barış Günü' kapsamında düzenlediği konserde sanatçı Selda Bağcan sahne aldı. Barbaros Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Konser başlamadan yapılan DJ gösterisinde farklı sanatçıların şarkıları çaldı. Sahneye orkestrasıyla çıkan sanatçı Selda Bağcan sevilen şarkılarını Beşiktaşlı gençlerle birlikte seslendirdi.
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