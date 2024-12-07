Beylikdüzü'nde Patlama: Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Genel

Beylikdüzü'nde Patlama: Arama Çalışmaları Sürüyor

Beylikdüzü'nde meydana gelen patlama sonrası Jandarma ekipleri, enkazda arama yapıyor.

07.12.2024 14:19
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Beylikdüzü'nde binadaki patlama sonrası yeraltı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası oluşan enkazda biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı Jandarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması başlattı. Ortam dinlemesinin yapıldığı binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Jandarma ekipleri, binanın çöken bir kısmında yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması başlattı. Ortam dinlemesinin de yapıldığı çalışmalarda patlama sonrasında biri ya da birilerinin enkaz altında kalma ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde Patlama: Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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