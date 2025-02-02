Beyoğlu'nda Öğrenciler Buz Pateni ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili Geçirdi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Öğrenciler Buz Pateni ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili Geçirdi

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Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlediği Buz Pisti etkinliği ile öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Patinaj eğitimi alan çocuklar, özel ekipmanlarla buz pistinde kaymanın tadını çıkardı.

02.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:28
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Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını buz pistinde kayarak çıkarttı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için açılan Buz Pisti yoğun ilgi gördü. Alanında uzman eğitmenlerden paten eğitimi alan çocuklar daha sonra kendileri için temin edilen ekipmanlarla buz pistine çıkarak patenle kaymanın keyfini çıkarttı.

Beyoğlu'nda öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilini Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan karne neşesi etkinlikleri ile dolu dolu geçirdi. Buz pateninden turnuvalara, sinemadan tiyatroya, kültür gezilerinden atölye çalışmalarına kadar onlarca alanda düzenlenen ücretsiz etkinliklere katılan öğrenciler gönlünce eğlenme ve öğrenme imkanı buldu. En çok ilgi gören etkinliklerden birisi ise Buz Pateni oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı pisti ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de öğrencilerin Buz Pateni keyfine ortak oldu.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli etkinliklerinden birisi oldu

Karne Neşesi etkinlikleri kapsamında Hasköy Sahilde çocuklar için özel olarak açılan Buz Pisti, yarıyıl tatilinin en eğlenceli etkinliklerinden birisi oldu. 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren pist yüzlerce öğrenciyi Buz Pateni ile buluşturdu. Pist alanında uzman eğitmenler eşliğinde paten eğitimi verilen çocuklar daha sonra kendilerine ücretsiz olarak temin edilen ekipmanlarla buz pistine çıkarak patenle kaymanın keyfini çıkarttı.

"Buz pateni Hasköy'e geldiği için mutluyum"

Buz Pistinin açılması öğrenciler tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Buz pateni yapmanın çok güzel ve eğlenceli olduğunu belirten öğrencilerden biri, "Çok keyifliydi. İlk denemem olsa da gayet güzeldi. Patenden alışkın olduğum için böyle olduğunu düşünüyorum. Birkaç kere düşsek de yine de güzel geçti" dedi.

"Kaymak çok güzel"

Bir diğer öğrenci ise, "Karnelerimizi aldık. Biraz rahatlamak için güzel bir aktivite oldu bence. Kaymak çok güzel. Her yerde yapılmayan bir spor olduğu için ve Hasköy'e geldiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'nda Öğrenciler Buz Pateni ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili Geçirdi - Son Dakika

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