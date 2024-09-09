BİM'den Yufkada Erimiş Plastik Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

BİM'den Yufkada Erimiş Plastik Skandalı

BİM\'den Yufkada Erimiş Plastik Skandalı

Adana'da bir vatandaşın BİM marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, 'Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?' diyerek duruma tepki gösterdi.

09.09.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİM'den aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı

ADANA - Adana'da bir vatandaşın BİM marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Hülya B. isimli vatandaş, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı. Vatandaş, bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen vatandaş yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti. Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, "BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım" diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Plastik, Sağlık, Güncel, Genel, Adana, Bim, Son Dakika

Son Dakika Genel BİM'den Yufkada Erimiş Plastik Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: BİM'den Yufkada Erimiş Plastik Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement