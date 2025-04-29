Bursa'da Kötü Koku İsyanı: Altyapı Sorunları Çözümsüz Kalıyor - Son Dakika
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Genel

Bursa'da Kötü Koku İsyanı: Altyapı Sorunları Çözümsüz Kalıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir benzinlikten akan foseptik hortumu, mahalle sakinlerine büyük rahatsızlık veriyor. Altyapı eksikliği nedeniyle yaşanan kötü kokular, muhtarın şikayetlerine rağmen hala çözüme kavuşamadı.

29.04.2025 11:04  Güncelleme: 11:06
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Bir yıldır kötü kokuyu duyarak yaşıyorlar

Patlayıp caddeye akan foseptik borusu mahalleyi canından bezdirdi

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir benzinliğin açıkta bulunan foseptik hortumu yaydığı kötü koku yüzünden mahalleyi isyan ettirdi.

Hortumun çıktığı yerde altyapı olmadığını iddia eden muhtar, durumu belediye yetkililerine bildirmesine rağmen hiçbir sonuç alamadığını söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir benzinliğin tuvalet gideri, benzinlik dışında bulunan caddeye çıkıyor. Cadde üzerinde tıkanan hortum zaman zaman patlayarak çevreye kötü kokular yayıyor. Site sakinleri olayı mahalle muhtarı olan Özlem Usta'ya bildirdi. Muhtar Usta'da durumu belediye yetkililerine bildirdi. Caddede altyapı olmadığını iddia edildi.

Osmangazi Belediyesi'nin konuya duyarsız kaldığını belirten Yeşilova Mahalle Muhtarı Özlem Usta, "Ben göreve geleli yaklaşık 1 yıl oldu. O süreçten beri sıkıntımız devam ediyor. Buradaki sıkıntı, benzinliğin tuvalet giderlerinin tamamen dışarıya akması. Vatandaş bundan çok şikayetçi oluyor. Pis görüntü ve koku var hastalıklara da yol açabilir. Uyarmalarımıza rağmen zabıta geldi, Osmangazi Belediyesi'ne haber verdik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ama hala bir çözüm olmadı. Ben göreve geldiğimden beri uğraşıyorum. Yaklaşık bir yıldır bu şekildeyiz bu durumdayız vatandaşların şikayeti çok fazla benim de elimden gelen bir şey yok. Kazma kürek vurup da burayı temizleyemem. Gerekli yerlerin yapması lazım. Benzinliğin dediğine göre burada altyapı yok dilekçeler yazıldı, yaklaşık bir senedir cevap bekleniyor. Zabıta Amirliği'nde de dilekçelerimiz var. Şikayetlerimizi ilettik. Hala bir çözüm yok burada. Anlayamadığım şey şu altyapı yoksa buranın asfaltı nasıl yeni atılıyor Bu asfaltı atmadan önce buranın altyapısı yapılabilirdi. Yani bir işi 10 kerede yapmanın manası yok. Şimdi burada eğer altyapı yoksa, burası tekrar kazılacak, altyapı döşenecek, tekrar asfaltlanacak. Bu hem süreci uzatacak, hem vatana millete zarar" dedi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Belediye, 3-sayfa, Çevre, Genel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da Kötü Koku İsyanı: Altyapı Sorunları Çözümsüz Kalıyor - Son Dakika

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