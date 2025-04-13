Bursa'da Pelikan Şöleni: İnegöl'de Bahar Geleneği

Bursa'da pelikanlar böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar aylarının gelişiyle birlikte göç eden pelikanların uğrak noktası haline geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veren pelikan sürüsü, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sundu. Pelikanların Boğazköy Barajı'nda mola vermesi görenlerin dikkatini çekti. Pelikan sürüsünün gök yüzünde süzüldüğü anlar dronla görüntülendi.

İnegöl Belediyesi Basın Halkla ilişkiler ekipleri, pelikan sürüsünü drone'la görüntüledi.