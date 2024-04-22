Bursa'da yunus balıklarının gösterisi hayran bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güney çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi. Gaziantep'te ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Halkın sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.