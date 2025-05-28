Büyükçekmece'de 'Doğanın Yansımaları' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

El emeği göz nuru eserler "Doğanın Yansımaları" sergisinde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de Halk Akademisi'nin kursiyerlerinin yıl boyunca emekle hazırladığı birbirinden özel eserler, "Doğanın Yansımaları" adlı sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin yetenekli el sanatları kursiyerlerinin yıl boyunca emekle hazırladığı birbirinden özel eserler, "Doğanın Yansımaları" adlı dönem sonu sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri Yusuf Gösterici, Nurcan Kalaycı ve Orhan Şahin'in yanı sıra çok sayıda sanatsever Büyükçekmeceli katıldı. Tarihi Kervansaray'da açılan ve kursiyerlerin el becerilerini, doğaya bakış açılarını seramikten ahşap işçiliğine, ebru sanatından geleneksel el nakışlarına kadar birçok farklı teknikle yansıttıkları özgün eserlerin yer aldığı sergi, 2 Haziran tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Serginin açılışına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün, standları tek tek gezerek eserleri inceledi. Emek veren herkese teşekkür eden Başkan Akgün, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti.

Başkan Akgün, herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet ederek şunları söyledi: "Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi el sanatlarının muhteşem sergisini Büyükçekmece ailemiz ile beraber açtık. Sadece el sanatlarında 28 ayrı mahallede 1400 kadınımızın, 42 öğretmeni ile beraber ortaya koymuş oldukları ürünleri takdire şayan. Muhteşem ürünler. Gelip, görmeden olmaz. 2 Haziran'a kadar bütün Büyükçekmece ailemi, sanatseverleri bu coşkuya, bu güzellikleri seyretmeye davet ediyorum.