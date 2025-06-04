Çifteler Belediyesi'ne Sakaryabaşı için Hukuki Süreç Başlatıldı

DSİ izinsiz boşaltılan Sakaryabaşı için hukuki süreç başlattı

Çifteler Belediyesi'nin Sakarya Nehri'nin doğduğu noktayı uyarılara rağmen 2 kez boşalttığı belirlendi

ESKİŞEHİR - Çifteler Belediyesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan, Sakarya Nehri'nin doğduğu noktalardan biri olan ve doğal sit-nitelikli koruma alanı özelliği taşıyan Sakaryabaşı Mesire Havuzu'nun suyunu izin almadan, uyarılara rağmen boşaltması sonrasında belediye yetkilileri hakkında DSİ tarafından hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.

DSİ belediyeyi uyarmış

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün ilgili kurumlardan izin almadan çeşitli amaçlarla bir çalışma yapan Çifteler Belediye Başkanlığı'na yazı yazarak, çalışma yapılan bölgenin Sakaryabaşı Doğal Sit Alanı Bakanlık kararı ile "Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edilmesi nedeniyle bu bölgede izinsiz çalışma yapılmamasını istedi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından konunun değerlendirilmeden herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Dört çeşmeden akan pis su havuza karışmış

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, arazi incelemelerinde yapılan tespitte Çifteler İlçesi Sakaryabaşı kaynaklarının bulunduğu alanındaki havuz ve bölgesinde, Çifteler Belediyesi tarafından havuz bölgesi etrafına 4 adet çeşme yaptırdığı tespit edildiği aktarılırken, bu çeşmelerden gelen atık suların havuza karıştığı ve suyu kirlettiğini tespit etti. Ayrıca bahsi geçen bölgede yürütülen çalışmalarda havuz kapaklarının açıldığı ilçedeki vatandaşları tarafından doğrulandı.

Çifteler Belediye Başkanlığı tarafından izinsiz olarak Sakaryabaşı kaynaklarının bulunduğu alanındaki havuz ve bölgesinde yürüttüğü ve makineli faaliyetlerin ivedi olarak durdurulması, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem başlatılması hususunda Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazı gönderildiği bilgisi alındı. Uyarılara rağmen 2863 sayılı kanunu hiçe sayarak bölge komisyonu kararı alınmadan alanda izinsiz fiziki faaliyette bulunulduğundan Çifteler Belediyesi yetkilileri hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Söz konusu Sakaryabaşı Mesire Havuzundaki kaçaklar ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde, göl alanındaki basınca bağlı olarak, taş dolgu duvar tipinde yapılan havuz gövdesinden, su kaçaklarının arttığı tespit edilirken, göl alanındaki suyun sulama sezonu sonu olan Eylül-Ekim aylarında boşaltılarak, su basıncının en düşük olduğu dönemde, su çıkışlarının gözlendiği boşlukların kapatılması hedeflendiği bildirildi.