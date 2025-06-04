Çifteler Belediyesi'ne Sakaryabaşı için Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çifteler Belediyesi'ne Sakaryabaşı için Hukuki Süreç Başlatıldı

04.06.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çifteler Belediyesi'nin izinsiz boşalttığı Sakaryabaşı Mesire Havuzu ile ilgili Devlet Su İşleri tarafından hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. Yapılan denetimlerde havuzda kirlenme tespit edildi.

DSİ izinsiz boşaltılan Sakaryabaşı için hukuki süreç başlattı

Çifteler Belediyesi'nin Sakarya Nehri'nin doğduğu noktayı uyarılara rağmen 2 kez boşalttığı belirlendi

ESKİŞEHİR - Çifteler Belediyesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan, Sakarya Nehri'nin doğduğu noktalardan biri olan ve doğal sit-nitelikli koruma alanı özelliği taşıyan Sakaryabaşı Mesire Havuzu'nun suyunu izin almadan, uyarılara rağmen boşaltması sonrasında belediye yetkilileri hakkında DSİ tarafından hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.

DSİ belediyeyi uyarmış

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün ilgili kurumlardan izin almadan çeşitli amaçlarla bir çalışma yapan Çifteler Belediye Başkanlığı'na yazı yazarak, çalışma yapılan bölgenin Sakaryabaşı Doğal Sit Alanı Bakanlık kararı ile "Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edilmesi nedeniyle bu bölgede izinsiz çalışma yapılmamasını istedi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından konunun değerlendirilmeden herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Dört çeşmeden akan pis su havuza karışmış

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, arazi incelemelerinde yapılan tespitte Çifteler İlçesi Sakaryabaşı kaynaklarının bulunduğu alanındaki havuz ve bölgesinde, Çifteler Belediyesi tarafından havuz bölgesi etrafına 4 adet çeşme yaptırdığı tespit edildiği aktarılırken, bu çeşmelerden gelen atık suların havuza karıştığı ve suyu kirlettiğini tespit etti. Ayrıca bahsi geçen bölgede yürütülen çalışmalarda havuz kapaklarının açıldığı ilçedeki vatandaşları tarafından doğrulandı.

Çifteler Belediye Başkanlığı tarafından izinsiz olarak Sakaryabaşı kaynaklarının bulunduğu alanındaki havuz ve bölgesinde yürüttüğü ve makineli faaliyetlerin ivedi olarak durdurulması, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem başlatılması hususunda Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazı gönderildiği bilgisi alındı. Uyarılara rağmen 2863 sayılı kanunu hiçe sayarak bölge komisyonu kararı alınmadan alanda izinsiz fiziki faaliyette bulunulduğundan Çifteler Belediyesi yetkilileri hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Söz konusu Sakaryabaşı Mesire Havuzundaki kaçaklar ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde, göl alanındaki basınca bağlı olarak, taş dolgu duvar tipinde yapılan havuz gövdesinden, su kaçaklarının arttığı tespit edilirken, göl alanındaki suyun sulama sezonu sonu olan Eylül-Ekim aylarında boşaltılarak,  su basıncının en düşük olduğu dönemde, su çıkışlarının gözlendiği boşlukların kapatılması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Çifteler Belediyesi, Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Politika, Çifteler, Belediye, Sağlık, Çevre, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çifteler Belediyesi'ne Sakaryabaşı için Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çifteler Belediyesi'ne Sakaryabaşı için Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.