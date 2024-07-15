Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otel Fetullahçı Terör Örgütü suikast timinin yol açtığı tahribatın izlerini taşırken, 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor. Otel yönetimi, saldırının izlerini taşıyan odaları koruma altına alarak kullanıma kapattı. Otel, darbenin izlerini ve hatıralarını canlı tutarak, o karanlık günleri unutturmamayı amaçlıyor.

15.07.2024 23:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otel Fetullahçı Terör Örgütü suikast timinin yol açtığı tahribatın izlerini taşırken, 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle konakladığı Marmaris'teki otel 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışmada TSK'nın Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Sualtı Taarruz birimlerinde yuvalanan FETÖ üyelerinin kurduğu suikast timi Erdoğan'ı hedef almış ve darbecilerin hain planlarının hedefi olmuştu. Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki 'Cougar' ve bir 'Sikorsky' tipi helikopterle havalanan tim, Marmaris'e ulaşarak Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği ve dönemin başyaveri Ali Yazıcı'dan alınan bilgilerle Cumhurbaşkanı'nın konakladığı yeri tespit eden 37 terörist, Erdoğan'ın güvenli bir şekilde otelden ayrıldığını öğrenince çılgına dönmüş ortalığı savaş alanına çevirmişti. Koruma personeli ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleriyle çatışan suikast timi, koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit ederek, otelde büyük tahribat oluşturdu.

Odalar koruma altına alındı

Yaşanan olayların ardından otel yönetimi, 15 Temmuz'da yaşananların hafızalardan silinmemesi için saldırının izlerini taşıyan odaları koruma altına alarak kullanıma kapattı. Kullanıma açılmayan odalar aradan 8 yıl geçmesine rağmen hain darbe girişiminin izlerini ilk günkü gibi taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı alan ve koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalar, demir korkuluklarla muhafaza edilirken, o günün izlerinin silinmemesi için temizlik dahi yaptırılmıyor. Otel odasında kan izleri bulunan yatak, darbecilere karşı direnen bir koruma polisine ait kelepçe ile 18 kurşun iziyle dikkat çeken kanepe, saldırının şiddetinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Güvenlik güçlerinin kahramanca direnişini anlatan diğer detaylar arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümde ise seccadeler ve toplantı masasındaki dağınık dosyalar bulunuyor.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede tam 17 gün süren kapsamlı arama çalışmaları sonucunda yakalandılar. Bu arada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini taşıyan otel, yaşananların unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir sembol olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu otel, darbenin izlerini ve hatıralarını canlı tutarak, o karanlık günleri unutturmamayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Marmaris, Muğla, Güvenlik, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor - Son Dakika

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