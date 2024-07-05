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DEM Partili belediyenin işten çıkardığı işçiler oturma eylemi başlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Partili belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto ederek belediyenin destek hizmetleri binasının önünde oturma eylemi başlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti, Ceylanpınar ilçesinde yönetimi devraldığı gibi kısa sürede 10 kişinin işine son verdi. DEM Partili belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediyenin destek hizmetleri ve temizlik çalışanları haklarını aramak için oturma eylemi başlattı. Dün kararı protesto etmek için su kulesine çıkan işçiler, bugün de belediyenin destek hizmetleri binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Haklarını arayan işçilere destek olmak için yetkililerle görüşen Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak, "Yetkililerle görüşüp bu çıkışların yasal olmadığını kendilerine bildirdik. İnşallah idarenin bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Emekçi kardeşlerimizin daha fazla mağdur olmamaları için kısa süre içerisinde işlerine iadelerini istiyoruz. Bundan sonraki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.