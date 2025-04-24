Depremde Haberleşmenin Yüzde 75'i Sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu "Depremde aramaların yüzde 75'i karşılandı"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu deprem sırasında GSM operatörleri tarafından sesli aramalarının yüzde 75'inin karşılandığını, yüzde 25'ini karşılama konusunda 15 dakikalık sorun yaşandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM Operatörlerinin CEO'ları İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deprem nedeniyle karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında bir problem yaşanmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Havacılık tarafında uçuşların durdurulduğunu, pist kontrolleri yapıldıktan sonra devam ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul Boğazı'nın 5 noktasından geçen 3 köprümüz, Marmaray ve Avrasya tünellerinde de gerekli kontrolleri yaptığımızı, depremin hissedildiğini ancak bir hasar meydana getirmediğini söyleyebiliriz. Marmaray'da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildi. Bu yavaş hızda kontrollü geçiş anlamına geliyor. D100, TEM ve Kuzey Marmara otoyolunda herhangi bir problem olmadı. Çamlıca kulesinde en şiddetli hissedilen yapılardan biri oldu. Orada bir hasar olmadı ancak tedbir amaçlı ziyaretlere kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında yaşanan iletişim problemine değinen Uraloğlu, "İstanbul'da 3 operatörümüzün yaklaşık 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Baz istasyonu depremden etkilendi, enerjisi kesildi, yıkıldı gibi bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış olmasına rağmen nasıl sıkıntı yaşadık. Bizim İstanbul'da rutin haberleşme kapasitemizin 2.5 kat fazlasına kadar kapasiteyi karşılayabiliyoruz. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat fazla ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. İnternet üzerinden aramalarda 2 kat bir artış oldu. 2.5 kat artışı karşılayabiliyorken 7 ile 10 kat artış olunca biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'ini ise karşılayamadık. Data tarafından internet tarafından 2 kat olan artışı tamamen karşıladık. Hehangi bir problem ile karşılaşmadık. Buradaki kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Bir kriz anında insanların hem kendi durumlarını bildirmeleri, hem de yakınlarından bilgi alma talepleri olduğu için sıkıntı yaşadık" şeklinde konuştu.

İletişim konusunda ihtiyaçları GSM operatörü yetkilileri ile gözden geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Benzer sıkıntılar yaşamamak için neler yapılması gerektiğini masaya yatırdık. 2019 Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 kat bir kapasite artışı İstanbul için sağladık. O zaman bizim burada şunu hep beraber anlamamızda fayda var. Kuzey Marmara Otoyolu dün aktı. Oradaki normalde 140 kilometre olan yasal hız 50 60 kilometreye düştüğü anlar oldu. Çünkü İstanbul'dan çıkış sözkonusu oldu. Biz iletişim tarafından da bunu yaşadık. Böyle bir mazerete sığınmak değil amacımız mutlaka daha iyisini yapmak. Vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını tavsiyede ediyoruz, veya kısa mesajlarla durumlarını bidirmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonrasına benzer sıkıntıları azaltma adına üç operatörümüz ve bakanlığımızla beraber süreci yakından takip edip inşallah benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.