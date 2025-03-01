Depremzede Kadının Talebi Yerine Getirildi: Mezarlıklara Kamera Sistemi Kuruldu

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Depremzede kadının isteği Başkan Öntürk'ün talimatıyla gerçekleştirildi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten depremzede Nimet Karacan'ın mezarlıklara kamera konmasını istemesi üzerine ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Antakya Asri Mezarlığı'na kamera sistemi kuruldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla il genelinde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor. 6 Şubat Anma Törenleri'nde Nimet Karacan'ın mezarlıklara kamera konmasını istemesi üzerine Başkan Öntürk ekiplere, vatandaşın talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi. HBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlık genelinde güvenliği sağlamak ve vatandaştan gelen talebi yerine getirmek amacıyla Antakya Asri Mezarlığı'nın tamamında güvenlik kamerası sisteminin montajını tamamlayıp sistemi aktif hale getirdi.

Mezarlığa kamera koyulmasını isteyen Nimet Karacan duygularını "Başkanım verdiğiniz talimatla takılan kameralardan dolayı teşekkür ediyorum, Allah sizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İlgi ve alakasından dolayı Mustafa Şener Başkanıma da teşekkür ediyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Mustafa Şener, Başkan Öntürk'ün talimatları doğrultusunda Asri Mezarlıkta eksik olan kamera sistemini yerinde tespit ettiklerini ve ivedi bir şekilde Ramazan ayı gelmeden eksiği giderdiklerini ayrıca tüm mezarlık içerisinde en kısa sürede kamera sisteminin tamamlanacağını açıkladı.