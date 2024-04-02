Depremzede Kadınlara Ayakkabıcılık Kursuyla Umut

Ayakkabıcılık kursu depremzede kadınlara umut oluyor
HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde depremzede kadınlar, ayakkabıcılık kursunda hem meslek öğreniyorlar hem de ürettikleri ürünlerle ayakkabılarla aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.
Deprem bölgesinde vatandaşların kalkınması için yapılan projeler ve yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların deprem psikolojisini atlatması ve hayata tutunmaları için ayakkabıcılık kursu açılmıştı. Depremzede kadınlar, 3 aylık sürelerle yenilenen kursla hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurs sonunda sertifika alan kadınlar, bu alanda iş bulma imkanına kavuşuyor ve şu ana kadar kurs sayesinde bin 500'e yakın ayakkabı üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
"Şimdiye kadar yaklaşık bin 500 ayakkabı üretimimiz var"
Kadınların özverili bir şekilde meslek öğrendiklerini söyleyen Usta Öğretici Mehmet Seçim, "Kadınların özverili çalışmasıyla burada ayakkabının üst kısmını yapıyoruz. Diğer atölyemizde de ayakkabı germe işlemi var, orda da bayanlarımız tekrar kalıplara sayaları geriyorlar. Saya dediğim bölüm var, sayacılık öğreniyorlar. Kurs süresi 3 aylıkla sınırlı değil. 3 ay bitiyor, tekrar kurs açıyoruz ve tekrar kursa başlıyorlar. Yeni yeni kadınlar geliyor, burada özverili bir şekilde çalışıyorlar. Yaptığımız ayakkabıları hayır kurumlarına, diğer kurumlara ve vakıflara gönderiyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık bin 500'e kadar ayakkabı üretimimiz var. Burada bayan ayakkabısı, bot, erkek ayakkabısı, çocuk botları ürettik. Hem kurs öğreniyorlar hem de sertifika veriyoruz. Bu sertifika olduğu zaman burada açılan ayakkabı yerlerinde çalışabilme imkanları var" ifadelerini kullandı.
Günün büyük çoğunluğunu kursta geçirdiğini dile getiren Serpil Yıldır, "Biz burada ayakkabı dikiyoruz. Burada diktiğimiz ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine gönderdik. Diğer ayakkabıları da isteyenlere satıyoruz. Hem ayakkabı dikiyoruz hem aileye destek olsun diye geliyoruz. Günümüzü burada geçiriyoruz. Saat 8.30'da gelip, 13.30'da çıkıyoruz. İsteğe bağlı günlük 40 tane ya da 60 tane ayakkabı dikiyoruz" dedi.
Kurs sayesinde ailemize az da olsa destek oluyoruz diyen Fidan Karademir, "Ayakkabı kursuna geliyorum. Ayakkabı dikiyoruz. Hem kursa gelip hem de iş öğreniyoruz. Az da olsa ailemize destek oluyoruz. Burada bir aile içerisinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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