Depremzede Oto tamir ustasından çadırda araç tamiri
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde oto tamirciliği yapan Halil Topal, kurduğu çadırda araç tamiri yaparak geçimini sağlıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan yer Hatay olmuş, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depreme Hatay'ın Hassa ilçesinde yakalanan 42 yaşındaki Halil Topal, asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybetti. Geçimini sağlamak için kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda araç tamiri yapmaya devam eden Topal, "9 aydır çadır altında hizmet veriyorum ve bir an önce eski hayatıma geri dönmek istiyorum" dedi.
Çadırın altından imkan oldukça arabaları tamir etmeye çalıştığını söyleyen Halil Topal, "6 Şubat depremlerinde evim ve iş yerim yıkıldı. Bir çadır altında araba tamiri yapıyorum. Böyle bir çadırın altında imkanım oldukça arabaları tamir etmeye çalışıyorum. Hizmetimi elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. 9 aydır çadır altında hizmete devam ediyorum. Bir an önce evime ve dükkanıma kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. EGM'nin açıklamasına göre, ulusal seviyede aranan Kopal'ın sınır dışı kararı alınarak Türkiye'ye getirilmesi, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
Diyetisyen Gamze Söylemez, Ramazan Bayramı'ndaki yeme alışkanlıklarıyla ilgili önemli hatırlatmalar yaparak, bol su tüketimi, tatlı tüketimine dikkat, egzersiz yapma ve çocuklara ev yapımı tatlılar verme gibi beslenme tavsiyelerinde bulundu.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.
Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri araçları durdurarak sürücü ve araç kontrolleri yaparken, yolcu konumundaki vatandaşları da GBT sorgusundan geçiriyor. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından gözlerinden mercek ameliyatı olan CHP lideri Özgür Özel, gözlüklerini bıraktı. Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, kameralar karşısına yeni imajıyla çıktı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'daki köyünde Ramazan Bayramı namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı ve mezarlık ziyareti yaptı. İnce, bayramını kutladığı annesinin evine geçerek bütün Müslümanların bayramını kutladı ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk diledi.
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