Diyarbakır Annelerinden 'Teslim Ol' Çağrısı - Son Dakika
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Diyarbakır Annelerinden 'Teslim Ol' Çağrısı

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Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaparak çözüm süreci talep etti.

06.01.2025 18:21
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Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, çözüm süreci isteyerek evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 yılında eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanına seslenen anneler, çözüm süreci istediklerini ve evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şeyma Sancar'ın Annesi Nazlı Sancar, 6 yıldır HDP'nin kapısında olduğunu, evlat hasreti çektiğini söyledi. Sancar, "Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim garibanların çocuklarını dağlarda mağaralarda çürütüyorlar. Rabbim inşallah bizim çocuklarımızın hakkını onlara bırakması. Dün bir anne buraya geldi, çocuğuna kavuştu. Onun gülüşü, renginin açılışını görünce çok sevindim. O acı, o keder annenin içinden çıktı. İnşallah biz anneler, babalar olarak hepimiz aynen o müjdeyi alacağız. İnşallah bizde o şekilde sevineceğiz" dedi.

Ağrıdan eyleme katılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir ise, kızının 2014'te kandırılarak götürüldüğünü ileri sürdü. Kızı için burada olduğunu ve almadan gitmeyeceğini vurgulayan Demir, "Eğer kızım beni buradan duyuyorsa ve görüyorsa kızım lütfen gel teslim ol. Suriye karışmış, kapıları açılmış bu sizin için son şans. 6 yıldır senin burada yollarını gözlüyorum, ciğerim yanıyor. Yüzüne hasret kaldım, kokuna hasret kaldım. Devletimizin şefkatli kollarına teslim ol" diye konuştu. Cumhurbaşkanına seslenen Demir, "Buradan da Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eğer bizi görüyor ve duyuyorsa ona teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep arkamızdaydı. Artık bir çözüm süreci istiyoruz. Evlatlarımız bize geri dönsün istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır Annelerinden 'Teslim Ol' Çağrısı - Son Dakika

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