Duyarlı Şoför, Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Belediye otobüsü şoförünün duyarlı hareketi kamerada

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, sefer sırasında otobüste epilepsi krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar kameraya yansırken, araçta bulunan diğer yolcuların da vatandaş için seferber olduğu görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmeti verdiği bir otobüste, izleyenlerin takdir ettiği bir görüntü daha kaydedildi. 9-A adlı Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında direksiyon başında olan Emre Ateş güzergahı üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde bir yolcu aniden fenalaştı. Daha sonradan epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular şoföre durumdan söz ederek hastaneye yetiştirilmesini istediler.

Hattan çıktı, hastaneye gitti

Durumun aciliyetini anlayan şoför Emre Ateş, hızla hareket amirliğini arayarak durumu bildirdi ve hattından çıkarak otobüsü en yakın hastaneye doğru hareket ettirdi. Kısa süre içerisinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne fenalaşan yolcu getirilirken ilk müdahalede sağlık ekipleri tarafından otobüs içerisinde yapıldı. İlk müdahale sonrası sedyeyle hastaneye taşınan yolcunun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan müdahalelerden sonra vatandaşın taburcu olduğu genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rahatsızlanan yolcuyu hızla hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü Emre Ateş ise diğer yolcular tarafından tebrik edildi. O anlar ise araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.