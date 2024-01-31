Ebeveynlere 'yapay zeka' uyarısı: "Çocuklara yasak koymayın"
Klinik Psikolog Özgün Ergin, ebeveynleri yapay zeka konusunda uyardı
İZMİR - Yapay zekanın çocukların oyun arkadaşı olma konumuna gelmesiyle birlikte aileler, çocukları için tedirgin olmaya başladı. Ebeveynler, çocuklarına birtakım yasaklamalar koyarken, Klinik Psikolog Özgün Ergin, "Her teknolojik gelişmenin tehlikeleri ve fırsatları vardır. Bunları yasaklamamız mümkün değil. Aksine 'bu teknolojiyi nasıl faydalı kullanabiliriz?' diye düşünmeliyiz" dedi.
Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul Üyesi Klinik Psikolog Özgün Ergin, yapay zekanın günümüzün bir gerçeği olduğunu, çok fazla yayılmaya başladığını ve ailelerin yapay zekaya bir kaygı ve korkuyla yaklaşmak yerine, bilinçli ve bilgili olması gerektiğini söyledi.
"Günümüzün gerçeği olduğu bilinmeli"
Çocukları tamamen serbest bırakmak yerine onları biraz denetlenmeleri gerektiğini aktaran Ergin, "Yasaklayıcı bir tavırda olmak yerine, günümüzün gerçeği olduğunu bilerek hareket edilmeli. Geçmişte televizyonun veya diğer teknolojilerin zararları konuşuluyordu, bugün ise yapay zekanın zararları konuşuluyor. Yapay zekanın ne olduğu, nasıl işlediği ve her bilgiye güvenilmemesi gerektiği bilinmeli ve sorgulanmalı. Her teknolojik gelişmenin birtakım tehlikeleri de vardır fırsatları da vardır. Bunları yasaklamak mümkün değil. Aksine bu teknolojiyi nasıl faydalı kullanabiliriz diye düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Ebeveynlere uyarı: "Asıl yönlendirici biz olmalıyız"
Özellikle günümüzde ödev yaparken yapay zeka uygulamalarının kullanıldığını vurgulayan Ergin, "Dil gelişimine katkıda bulunacağını düşünen uzmanlar olmakla birlikte, bunun zararlı olabileceğini söyleyenler de var. Kendi işlerimizle ilgilenmek için çocuğumuzu televizyonun karşısına oturtup saatlerce bırakmamalıysak aynısı yapay zeka içeren bir oyuncak için de geçerli. Gözümüz onların üstünde olmalı, neye maruz kaldıklarını bilmeliyiz. Asıl yönlendirici biz olmalıyız. Elbette tehlikeleri var ama bu tehlikeler sağlık ve güvenlik sebebiyle bertaraf edilebiliyor" diye konuştu.
"Teknoloji dengeleyici bir unsurla bir arada doğru kullanılmalı"
Ergin, bundan 10 yıl önce anne babalara 'çocuklarınızı takip etmek amacıyla çip takmak ister misiniz?' şeklinde soru sorulsaydı herkesin hayır diyeceğini; fakat bugün okul çağındaki birçok çocuğun kolunda akıllı saatlerin mevcut olduğunu söyleyerek, anne babaların çocuklarını takip edebilmek, onlara anında ulaşabilmek, bulunduğu ortamın dinlemesini yapabilmek için bile bunları kullanabildiğini, teknolojinin biraz dengeleyici bir unsurla bir arada doğru kullanmanın öğrenilmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zekanın çocukların oyun arkadaşı olmaya başladığını belirten Klinik Psikolog Ergin, şöyle konuştu:
"Tabletlerin, oyuncakların içinde yapay zeka mevcut. Yapay zeka denildiği zaman akla sadece robotlar gelmemeli. Kullandığımız birçok teknolojik aletin içerisinde mevcut ve ilerledikçe geliştirilmeye devam ediliyor. O sebeple çocuğumuzun dil gelişiminde, eğitiminin desteklenmesinde ve birçok alanda daha çok arttığını göreceğiz."
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