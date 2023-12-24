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Elazığlı Şehit Aslan'ın "şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı - Son Dakika
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Elazığlı Şehit Aslan'ın "şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı

Elazığlı Şehit Aslan'ın "şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı Şehit Kemal Aslan: "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın" Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce...

24.12.2023 - 11:47,
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Elazığlı Şehit Aslan'ın "şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı

Şehit Kemal Aslan: "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın"

ELAZIĞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı.

Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan, Şehit Kemal Aslan'ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Görüntüde, şehit Aslan'ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Elazığlı Şehit Aslan\'ın "şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı
Kaynak: İHA
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Kemal Aslan, Piyade, Güvenlik, Genel, Son Dakika

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