Esenyurt'ta İki Yeni Aile Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta İki Yeni Aile Sağlık Merkezi Açıldı

Esenyurt Belediyesi, Aşık Veysel ve İstiklal Mahallesi'nde yeni Aile Sağlığı Merkezleri açarak sağlık hizmetlerini mahalle sakinlerine daha yakın hale getirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, açılışta vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

26.02.2025 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt iki yeni Aile Sağlık Merkezi'ne kavuştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, yeni açtığı Aile Sağlığı Merkezleri ile mahallelerinde bulunan sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise farklı mahallede açılan sağlık merkezleri ile vatandaşların evlerine en yakın noktalarda sağlık hizmeti verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mahallelerde bulunan sağlık hizmetleri konusunda çalışma yapan Esenyurt Belediyesi, Aşık Veysel Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'ne 2 ayrı yeni Aile Sağlığı Merkezi açtı. Binlerce mahalle sakininin ilk basamak sağlık hizmetlerini evlerine yakın noktalarda almasına olanak sağlayan merkezlerinin sayısının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilerleten süreçte de bu konuda çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz'un da katıldığı programda kurdele kesiminin ardından merkez gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi.

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Göreve başladığımızda iki mahallemizde açılmak istenilen aile sağlık merkezleri konusu kaymakam beyden bizlere geldi. Tabi bizlerde heyecanlandık ve konuyla alakalı olarak çalışmaları hızlandırdık. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açtık. Bugün itibari ile iki doktor arkadaşımız görevlerine başladılar, üçüncü doktorumuz ise 3 bin 500'üncü hastanın kaydıyla göreve başlayacak. Hatta daha büyüğünü de yapsak dediklerinde şaka ile karışık 'Tutarsa daha büyüğünü de yaparız, üstüne bir kat daha çıkarız' dedim. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak durumdayız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kaymakamlığımız, valiliğimiz ve bakanlığımız ile elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Can Aksoy, Esenyurt, Belediye, Sağlık, Güncel, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta İki Yeni Aile Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta İki Yeni Aile Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.