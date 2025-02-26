Esenyurt'ta İki Yeni Aile Sağlık Merkezi Açıldı

Genel

Esenyurt iki yeni Aile Sağlık Merkezi'ne kavuştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, yeni açtığı Aile Sağlığı Merkezleri ile mahallelerinde bulunan sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise farklı mahallede açılan sağlık merkezleri ile vatandaşların evlerine en yakın noktalarda sağlık hizmeti verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mahallelerde bulunan sağlık hizmetleri konusunda çalışma yapan Esenyurt Belediyesi, Aşık Veysel Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'ne 2 ayrı yeni Aile Sağlığı Merkezi açtı. Binlerce mahalle sakininin ilk basamak sağlık hizmetlerini evlerine yakın noktalarda almasına olanak sağlayan merkezlerinin sayısının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilerleten süreçte de bu konuda çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz'un da katıldığı programda kurdele kesiminin ardından merkez gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi.

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Göreve başladığımızda iki mahallemizde açılmak istenilen aile sağlık merkezleri konusu kaymakam beyden bizlere geldi. Tabi bizlerde heyecanlandık ve konuyla alakalı olarak çalışmaları hızlandırdık. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açtık. Bugün itibari ile iki doktor arkadaşımız görevlerine başladılar, üçüncü doktorumuz ise 3 bin 500'üncü hastanın kaydıyla göreve başlayacak. Hatta daha büyüğünü de yapsak dediklerinde şaka ile karışık 'Tutarsa daha büyüğünü de yaparız, üstüne bir kat daha çıkarız' dedim. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak durumdayız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kaymakamlığımız, valiliğimiz ve bakanlığımız ile elimizden geleni yapacağız" dedi.