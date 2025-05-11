Evlatlarını Reyhanlı saldırısında kaybeden anne ve kızının buruk anneler günü - Son Dakika
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Evlatlarını Reyhanlı saldırısında kaybeden anne ve kızının buruk anneler günü

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Evlatlarını Reyhanlı saldırısında kaybeden anne ve kızının buruk anneler günü Döne Kuvvet, "Hiçbir anne böyle bir acı yaşanmasın" Kübra Erboz, "Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın" Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013...

11.05.2025 09:15
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Evlatlarını Reyhanlı saldırısında kaybeden anne ve kızının buruk anneler günü

Döne Kuvvet, "Hiçbir anne böyle bir acı yaşanmasın"

Kübra Erboz, "Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısından evlat acısı yaşayan anne Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, 12 yıldır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Suçlular yakalandıkça yüreğine su serpildiğini söyleyen Erboz, "Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın" dedi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerden olan 2 yaşındaki Fatmanur Erboz ve teyzesi Nadire Kuvvet'i ailesi de 11 Mayıs'la aynı güne denk gelen Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Evlatlarını bombalı saldırıda kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, acılarını birlikte paylaşıyor.

"Böyle terör saldırıları yaşanmasın, hiçbir anneyi acıyla yakmasınlar"

Türkiye'de terör saldırılarının son bulması gerektiğine dikkat çeken Kübra Erboz, "11 Mayıs'ta Reyhanlı'da gerçekleştirilen saldırıda ablamı ve kızımı kaybettim. Her sene aynı acıları yaşıyoruz. Hatta Mayıs ayı gelince içimize bir hüzün çöküyor. İnsan ailesinden birini kaybetmesi hele de evladını, ablasını kaybetmesi çok acı bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın. Böyle terör saldırıları yaşanmasın, hiçbir anneyi acıyla yakmasınlar. 11 Mayıs bu yılda Anneler Günü'ne denk geldi. Bu durum biraz daha acı oluyor. Sanki o anı tekrar yaşayacakmışız gibi hissediyoruz. Bu daha da acı veriyor. Hüznümüz her daim devam ediyor. Suçlular yakalandıkça kalbimiz ferahlıyor. Acımız baki umarım ülkemizde bir daha acılar yaşanmaz ve hiçbir anne yanmaz. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Her zaman devletimizin askerine ve polisine güveniyoruz"

Olayın failleri yakalandıkça yüreklerine su serpildiğini ifade eden Erboz, "Olayın failleri yakalandıkça buruk bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah bütün suçlular yakalanır. Her zaman devletimizin askerine ve polisine güveniyoruz. Suçluların er geç yakalanacağını biliyorduk. Süreç uzun sürdü ama çok şükür Suriye'deki rejimin çökmesiyle suçlular birer birer yakalanıyor. Tek bir kişi kaldı, onunda en kısa sürede yakalanıp yargının önüne çıkmasını istiyoruz. Türk adaleti, Türk bayrağı karşısında eli kelepçeli görmeyi istiyoruz" dedi.

"Hiçbir anne böyle bir acı yaşanmasın"

Saldırıda kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet, "Saldırıda kızımı ve torunumu kaybettim. Bu acılara dayanabildiğim için rabbime şükürler ediyorum. Dayanılacak bir acı değil, rabbim kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne böyle bir acı yaşanmasın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Evlatlarını Reyhanlı saldırısında kaybeden anne ve kızının buruk anneler günü - Son Dakika

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