Evlerine aldıkları kuzuya, bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika
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Genel

Evlerine aldıkları kuzuya, bebek gibi bakıyorlar

Bursa'nın İznik ilçesinde doğumda annesi ölen kuzu, Karanfil ailesinin elinde bebekler gibi büyütülüyor. Altı bezlenen 2,5 aylık Mercan, sahil gezisinde ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Karanfil ailesi, kuzuyu her yere götürüp besliyor ve ona bebek gibi bakıyor.

27.04.2024 20:22
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Evlerine aldıkları kuzuya, bebek gibi bakıyorlar

Altı bezlenen ve biberonla süt içen kuzu, ev halkının peşinden ayrılmıyor

Annesi doğumda ölen kuzu, Karanfil ailesinin üzerine titremesiyle 2,5 aylık oldu

Karanfil ailesiyle sahile gezintiye çıkan kuzu, ilgi odağı oldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde doğumda annesi ölen kuzu, Karanfil ailesinin elinde bebekler gibi büyütülüyor. Altı bezlenen 2,5 aylık Mercan, sahil gezisinde ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde altın gününe giden Ayşe Karanfil, burada annesi doğumda ölen kuzuyu görünce çok etkilendi. Dünyaya gelen 2 kuzudan birini sahiplenmek istedi. Gözlerini dünyaya açan kuzuya bebekleri gibi bakan Karanfil ailesi, her geçen gün onu daha da benimsedi. 2,5 aylık olan kuzuya Mercan ismini veren aile, elleriyle besledikleri kuzuyu biran olsun bile yanından ayırmıyor. Evin içinde bezle gezen Mercan, bahçede ise ailenin köpeği ile koyun koyuna dolaşıyor.

Mercan adını verdiği Kuzuyu sahiplenen Karanfil, çarşıda pazarda plajda her gittiği yerde kuzusunu da götürüyor. Kuzuyu gören vatandaşlar, hem fotoğraf çektiriyor, hem de elleriyle besliyor. Büyüyecek olan kuzusunu asla yanından ayırmayacaklarını belirten Ayşe Karanfil, "Gün için gittiğim Yenişehir Aydoğdu köyünde annesi ölen bu kuzuyu gördüm ve çok etkilendim arkadaşımdan istedim verdi. Aldım eve getirdim evin bir bireyi olduğu çocuğumuz oldu artık. Altını bağlıyoruz. Sahile, çarşıya, pazara, bahçeye onunla gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Evlerine aldıkları kuzuya, bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika

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