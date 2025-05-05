Fatih Camii'nde 81 Hafız için İcazet Töreni Düzenlendi

Fatih Camii'nde 81 hafız için icazet töreni düzenlendi

İSTANBUL - Fatih Camii'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 81 genç için icazet töreni düzenlendi. Törende kursa hafızlar, cemaate Kuran-ı Kerim ziyafeti sundu.

Fatih Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini tamamlayan 81 genç adına Fatih Camii Şerifi'nde icazet töreni düzenlendi. Törene, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, diyanet camiası ve hafızların aileleri katıldı. Törende bir araya gelen cemaate, kurra hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Aileler, çocuklarının icazet alma anlarında duygu dolu anlar yaşadı.

"Rabbim bizi hayırda yarıştırsın"

İcazet töreninde konuşan Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, "Fatih, İstanbul'un yüz ölçümü olarak en küçük ilçelerinden bir tanesidir. Şu anda Fatih'te 361 tane cami var. Belediyenin envanterinde kayıtlı cami sayısı ise 544. Onun için ecdat Sur içini, mahalle mahalle, sokak sokak, ilmek ilmek dokumuş. Sadece selatin camileri değil, ince ince okursanız şunu göreceksiniz; bu şehre sultanlar sahip çıkmış. Bu şehre valideler sahip çıkmış. Bu şehre şehzadeler sahip çıkmış. Bu şehre şeyhülislamlar sahip çıkmış. ve sultanın yanında bulunan açısından tutun hangi alanda görev yapan paşasına kadar her birinin çok önemli katkıları olmuş. Bundan sonra bize düşen bir vazife var. O da aldığımız emaneti bayrağı, sancağı daha ileriye götürmek. Herkes işin ucundan tutacak. Kimisi hafız, kimisi mühendis, kimisi doktor yetiştirecek. Herkes vazifesini yerine getirmeye gayret edecek. Rabbim bizi hayırda yarıştırsın" dedi.