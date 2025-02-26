Fatih'te Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Yapıldı

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Fatih'te Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

İSTANBUL - Fatih'te yaklaşan Ramazan ayı öncesi belediye ekipleri tarafından fırınlara yönelik fiyat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde ekmek üretimi ve satışı yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde fiyat, gramaj ve hijyen denetimleri yapıldı. Denetim kapsamında Büyüksaray Meydanı'ndaki bir fırında ekmek ve hamurlar tartıldı. Ayrıca fırındaki hijyen, un depolama, temizlik, ekmek bezleri ve tepsileri de kontrol edildi.

Denetim ile ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi Ruhsat Denetim Şefi Serdar Namal, "Denetimlerimizde öncelikle işletmelerin fiyat ve gramaj bilgisini, vatandaşın görebileceği bir alana koyulup koyulmadığına bakıyoruz. Daha sonra pişmiş hali ile kaba hali ile tartarak gramajın tutup tutmadığına bakıyoruz. Daha sonra üretim bölgesine geçip, personel ve üretim yerinin hijyen koşullarına uygun olup olmadığına bakıp ona göre denetim yapıyoruz" dedi.

"250 gram ekmek 12 buçuk lira, pide 370 gram 30 lira"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Namal, "Şu anda denetim yaptığımızı fırında bir sıkıntı görmedik. Pişmiş ve hamur halini tarttık, sıkıntı görmedik. 250 gram ekmek 12 buçuk lira, pide 370 gram 30 lira bu şekilde" diye konuştu.