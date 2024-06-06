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Filistin'deki katliamlara sessiz kalmadılar

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçede faaliyet gösteren STK'ların desteğiyle düzenlenen "Bozkır Zulme Sessiz Kalma Refah İçin Yürüyoruz" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan ve 600 kişinin katıldığı etkinlikte açılan pankart, dövizler eşliğinde atılan sloganlarla gerçekleştirilen ilçe içi yürüyüşün tamamlanmasının ardından kalabalık Bozkır Anıt Meydanında toplandı. Bozkır Bimder Derneği Başkanı Mehmet Görür'ün sunumunu gerçekleştirdiği etkinlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Merkez Camii İmamı Mehmet Çolak'ın Kur'an-ı Kerim okurken, Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek dua etti. Meydanda gerçekleştirilen gösteriler ve konuşmaların ardından İsrail'in çadırlardaki insanları öldürmesi temsili olarak canlandırıldı.

Etkinlikte konuşan Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Seyit Tarlacı, Filistin'de yaşanan katliamları lanetlemek ve zulmün karşısında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirterek, "Filistin'de yıllardır süregelen bir savaş yaşanmaktadır. İşgalci siyonist güçlere karşı evlerini, topraklarını ve vatanlarını savunmaya çalışan Filistinliler tarafından büyük bir direnişin olduğunu görmekteyiz. Her türlü savaş suçunu büyük bir rahatlıkla işleyen terörist İsrail devleti, aynı zamanda kullanılması uluslararası kanunlarca yasaklanmış olan çok sayıda kitle imha silahını da yine aynı pervasızlıkla tüm dünyanın önünde kullanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Refah bölgesinde yaşananlar ise tam bir insanlık ayıbı olarak önümüzde durmaktadır. Bizzat İsrail hükümeti tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen ve evlerinden çıkarılan insanların toplandığı Refah çadır kentinin bombalanması bardağı taşıran son damla olmuştur. Bizler inanıyoruz ki zulümle abad olunmaz. Tüm bu yaşanan zulümler bir gün son bulacak ve suçlular adalet önünde hesap verecekler. Fakat o gün gelene kadar bizler her zaman hakkın, adaletin, doğrunun ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Zalimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlünün değil haklının yanında olacağız" dedi.