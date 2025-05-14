Gaziantep'te Türkiye Kupası Finali Heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te Türkiye Kupası Finali Heyecanı

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Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali, Gaziantep'te büyük bir heyecan yarattı. Maç öncesi şehre gelen sporseverler, kentin kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı buldular.

14.05.2025 11:13  Güncelleme: 11:30
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Gaziantep'te Türkiye Kupası finali heyecanı yaşanıyor

GAZİANTEP - Galatasaray ile Trabzon spor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali, Gaziantep'te heyecanı zirveye taşıdı.

Bugün akşam saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Türkiye'nin dört bir tarafından taraftarlar gelmeye başladı.

Heyecan dolu kupa finaline saatler kalırken, büyük maçın ekonomik ve kültürel etkisi ise şehrin her tarafından hissediliyor. Maçı takip etmek üzere Gaziantep'e gelen sporseverler, gastronomi şehri Gaziantep'e hayran kaldı. Maç için Gaziantep'e gelen sporseverler, hem Gaziantep'i dolaştı hem de kentin lezzetlerini tatma fırsatı buldular. Tarihi Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere kentin tarih kokan sokak ve mekanlarını gezen sporseverler, baklava, fıstık ve katmer gibi kentin önemli lezzetlerini çok beğendi.

Türkiye Kupası Finali dolayısıyla şehri ziyaret eden sporseverler, Gaziantep'in kültürel zenginliklerini de keşfetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali dolayısıyla şehre gelen sporseverlerle yakından ilgilendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle Türkiye Kupası Finaline ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uğur, "Trabzonspor'un gençlerine çok teşekkür ederim. Şehrimize hoş gelmişler ve sefalar getirmişler. Tabi ki bizim için tarihi bir gün olacak. Ben katkı sunan, maçın Gaziantep'te oynanması kararını aldıklarından dolayı TFF yetkililerine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Valimiz Sayın Kemal Çeber'e çok teşekkür ediyorum. Gaziantep 'spor şehri' dedik. Spor şehrine yakışır bir kupa finali olacak. Valilikte yaptığımız toplantılarda tüm hazırlıklarımızı yaptık. TFF, Galatasaray ve Trabzonspor yetkilileri ile hazırlıklarımızı tamamladık. Bu maç şehrimize ciddi bir canlılık getirecek. Zaten turizm sezonu başladı. Kültür şehri ve gastronomi şehri olmamız nedeniyle her gün onlarca otobüs şehrimize geliyor. Uçaklarımız dolu dolu geliyor. 30 bine yakın Galatasaray ve Trabzonspor taraftarını şehrimize bekliyoruz. Taraftarlarımız Gaziantep'in lezzetlerini tadacaklar. Gaziantep'in kültürünü gelenek ve göreneklerini yakından tanıma fırsatları olacak. Ben bu vesileyle şehrimize ciddi bir katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Şehrimize gelecek sporseverler, Gaziantep'in spor ve kültür şehri olduğunu görecekler" dedi.

Maç için Trabzon'dan Gaziantep'e geldiğini belirten Nazmi Genç, "Gaziantep'in kültürünü tanımak için geldik. Trabzonlular olarak bu bölgeyi seviyoruz. Bu finalin Gaziantep'te oynanması bizim için iyi oldu. Kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Gaziantep'in kültürü yemekleri, fıstığı, her şeyini çok beğendik. Çocukları bir hafta önceden aldık otele yerleştirdik. Maç saatini bekliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'teki yemekleri çok sevdiğini belirten Osman Can ise, "Galatasaray ve Trabzonspor maçını izlemeye geldik. Maçtan önce geldik. Çünkü Gaziantep'i yakından tanımak istedik. Her yeri geziyoruz. Gaziantep'in tarihi çarşılarını gezdik, yemeklerini ve baklavasını yedik. Gaziantep çok güzel bir şehir, çok beğendik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziantep'te Türkiye Kupası Finali Heyecanı - Son Dakika

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