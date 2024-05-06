Hatay'da Deprem Sonrası Bulunan Tarihi Sütun Merak Uyandırdı - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Sonrası Bulunan Tarihi Sütun Merak Uyandırdı

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Hatay'da depremin vurduğu ağır hasarlı bir binanın altında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen devasa sütun, mahalle sakinleri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, sütunun geçmişinin ortaya çıkmasını ve koruma altına alınmasını talep ediyor. Bölge halkı, çocukluklarından beri bu sütunun üzerinde oyun oynadıklarını belirtiyor.

06.05.2024 09:13
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Ağır hasarlı binanın altında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen devasa sütun merak uyandırdı

Mahalle sakini Yahya Kırkıcı, "Depremden sonra mahallemizde dikkatimizi çeken tarihi bir sütun oldu"

Kırkıcı, "Biz çocukluğumuzdan beri bu taşın üzerinde oyun oynuyorduk"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 2 katlı ağır hasarlı binanın altında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen 2 buçuk metre uzunluğundaki sütun vatandaşlarda merak uyandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın yüzlerce yıldır bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Depremle birlikte binaların altında gizlenen tarihi eserler ve yapılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde 2 katlı ağır hasarlı binanın altında bulunan 2 buçuk metre uzunluğundaki, 70 santimetre çapındaki devasa sütunda vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, tarafından yapılan araştırmalarda 2 bin yıllık bir yapı olduğu düşünülen sütun için resmi kurumlara gerekli başvurular yapıldı. Merak uyandıran sütunun geçmişinin ortaya çıkmasını isteyen bölge halkı, devasa yapının koruma altına alınmasını talep ediyor.

"Depremden sonra mahallemizde dikkatimizi çeken tarihi bir sütun oldu"

Ağır hasarlı bina altında bulunan sütunun araştırılmasını istediklerini dile getiren Yahya Kırkıcı, "Depremden sonra mahallemizde dikkatimizi çeken tarihi bir sütun oldu. Bu sütunu biz çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Hatta; babalarımız ve dedelerimiz de biliyor. Binada ağır hasarlı olduğu için bu sütunun araştırılmasını istiyoruz. Gerekirse koruma altına alınmasını talep ettik, yetkililerden. Hatay Müze Müdürlüğü'ne de bildirdik. Boyutu; 2 buçuk metrelik bir taş, çapı da tahminimce 70 santimetre gelir. Gayet büyük duruyor" dedi.

"Biz çocukluğumuzdan beri bu taşın üzerinde oyun oynuyorduk"

Çocukluğundan beridir taşın üzerinde oyun oynadıklarını dile getiren Kırkıcı, "Biz çocukluğumuzdan beri bu taşın üzerinde oyun oynuyorduk. Şimdi binada ağır hasarlı olduğundan sütun koruma altına alınsın dedik. Birkaç arkeolog arkadaşa da gösterdik. Baktıklarında mazisinin baya eski olduğunu söylediler. Tahminimce 2 bin yıllık varmış, ben çok anlamıyorum. Umarım yetkililer, araştırılar ve önlem alırlar. Bu taşın bulunduğu yapının altında kuyu da var. Mahallemizde tarihi eserler var, bu eserlerin üzerine binalar yapıldı derken hepsi kayboldu" ifadelerini kullandı.

Hatay\'da Deprem Sonrası Bulunan Tarihi Sütun Merak Uyandırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay'da Deprem Sonrası Bulunan Tarihi Sütun Merak Uyandırdı - Son Dakika

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