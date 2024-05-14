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Hatay'da kuvvetli yağış sonrası heyelan meydana geldi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışın ardından Çökek yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.