İETT Garajı Otobüs Mezarlığına Döndü

İETT garajları otobüs mezarlığına dönüştü, yanan otobüsler böyle görüntülendi

İkinci el parça kullanılan İETT otobüsleri hurdaya dönüyor

İSTANBUL - Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının tam yapılmadığı iddia edilirken, araçlarda çoğu zaman yangın çıkıyor, bazen de kazalara karışıyor. Havadan çekilen görüntünde ise Halkalı İETT Garajı'nın otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi. İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtülmeye çalışıldığı görüldü.

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