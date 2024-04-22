İHA, Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini görüntüledi

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İHA'nın İHA'ları başkenti böyle görüntüledi

ANKARA - İhlas Haber Ajansı Turizm Haftası nedeni ile Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini böyle görüntüledi.

Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Ankara'nın tarihi dokusunu ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Kule'den, Kale'ye Kocatepe Camii'nden, Hamamönü'ne kadar Ankara'nın önemli tarihi yapılarını ve mekanları bulunuyor.

Öte yandan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile ilkbaharın güzellikleri de ortaya çıkmış oldu.