İhlas Pazarlama Şile'de 19. Şubesiyle Hizmete Açıldı

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İhlas Pazarlama'nın Anadolu yakasındaki 19.şubesi Şile'de açıldı

İSTANBUL - İhlas Pazarlama, Anadolu yakasındaki 19.mağazasını Şile'de vatandaşların hizmete açtı.

İhlas Pazarlamaya ait Anadolu yakasındaki 19.şube, Şile Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış törenine, İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Emre Bozkurt, mağaza yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Beyaz eşyadan motosiklete, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağazaya yoğun ilgi gösterildi. Kurdele kesimi ve duanın ardından mağaza kapılarını vatandaşlara açtı.

"En kaliteli markaları en cazip şartlarda Şile halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz"

İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, "Şilemize belki de biraz geç kalan bir yatırım oldu. Topluma mal olmuş en kaliteli markaları, en cazip şartlarda Şile halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. İlgi üst seviyede, burada elektrikli motor, beyaz eşya, cep telefonu gibi ürünlerin biraz daha ağırlık verdiğimiz bir mağaza oldu. Mağazanın Şile'ye çok güzel hizmet vereceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinde İhlas Mağazacılık büyüyor, biz de bölgemizde bu büyümeye ayak uydurmaya çalışıyoruz, Şilemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.