İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar
Çilekli, pastalı 1 Mayıs kutlaması
Tarım işçileri 1 Mayıs'ı tarlada pasta keserek kutladı
AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.
Türkiye'nin çileği ile ünlü Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Çilek hasadı yapan tarım işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tarlada pasta kesti. Sabah erken saatlerde Çilek serasına gelen işçiler mesai bitimlerine yakın sürprizle karşılaştı. Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram etti. Tarım işçileri pasta sürprizine sevinerek üretici Yargi'ya teşekkür etti. İşçiler kestikleri pastayı yiyerek tarlada 1 Mayıs'ı kutladı.
İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden Çilek üreticisi İdris Yargi, " Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" dedi.
Son Dakika › Genel › İşçi Bayramını Tarlada Kutlayan Tarım İşçilerine Pasta Sürprizi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?