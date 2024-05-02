İşçi Bayramını Tarlada Kutlayan Tarım İşçilerine Pasta Sürprizi - Son Dakika
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Genel

İşçi Bayramını Tarlada Kutlayan Tarım İşçilerine Pasta Sürprizi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı. İşçilere, çilek üreticisi İdris Yargi tarafından hazırlanan pasta sürprizi yapıldı.

02.05.2024 00:37
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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar

Çilekli, pastalı 1 Mayıs kutlaması

Tarım işçileri 1 Mayıs'ı tarlada pasta keserek kutladı

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.

Türkiye'nin çileği ile ünlü Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Çilek hasadı yapan tarım işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tarlada pasta kesti. Sabah erken saatlerde Çilek serasına gelen işçiler mesai bitimlerine yakın sürprizle karşılaştı. Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram etti. Tarım işçileri pasta sürprizine sevinerek üretici Yargi'ya teşekkür etti. İşçiler kestikleri pastayı yiyerek tarlada 1 Mayıs'ı kutladı.

İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden Çilek üreticisi İdris Yargi, " Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İşçi Bayramını Tarlada Kutlayan Tarım İşçilerine Pasta Sürprizi - Son Dakika

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