İstanbul Öğrenci Meclisleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul Öğrenci Meclisleri ilk toplantısını yaptı

İSTANBUL - İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullarda kurulan ve öğrenci temsilcilerinden oluşan İstanbul Öğrenci Meclisleri ilk toplantısını yaptı. İlçe temsilcilerinin oylarıyla İstanbul İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Yiğit Hamza Yalçın'ın başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Üniversite Rektör Vekilleri, Dekanlar, İl Müdürleri, İlgili Kurumların Temsilcileri, Eğitim Sendikaları Temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkanları ve İlçe Öğrenci Meclisi Başkanları katıldı.

İstanbul'da 240 bin öğrenci temsilcisi bulunuyor

İstanbul Valiliği tarafından 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen Öğrenci Meclisi projesinde her sınıfta bir kız, bir de erkek olmak üzere iki temsilci seçildi. Sınıf temsilcilerinin oylarıyla okul temsilcileri, okul temsilcilerinin oylarıyla da İlçe Öğrenci Meclisi temsilcileri seçildi. İl Öğrenci Meclisi Başkanı ise, ilçe temsilcilerinin oylarıyla belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde İstanbul Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Eyüpsultan Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Hamza Yalçın, yaptığı konuşmayla meclisin açılışını yaptı. "Gençler sadece gelecek değildir, gençler şu andır ve şu anı yönetir" diyen Yiğit Hamza Yalçın, "Tüm fikirleri paylaşacağımız meclislerimizde, önemli sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Davut Gül, "İl öğrenci meclisi ile gençlerimiz karar alma süreçlerine katılacak"

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Seçilen her bir öğrenci, öğretmen ve meclis üyemizi tebrik ediyoruz. İstanbul İl Öğrenci Meclisi ile gençlerimizin karar alma sürecine katılımını arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta gençlerin karar sürecinde olmasını tavsiye ediyor. Biz, İstanbul'da öğrenci meclisleri ile okul temelli, ilçe ve il özelinde koordinasyon sağlayan bir yapı ile gençlerin karar alma sürecine katılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Vicdanlı ve hayır diyebilen gençlerimiz yetişecek"

İl Öğrenci Meclis'inin işlevine de değinen Vali Gül, "Okullarımız, okul özelinde her hafta toplanabilir ve istediği her etkinliği yapabilir. Öğretmenlerimiz burada öğrencilerimize rehberlik edecek. Okulu merkeze aldığımız için etkinliklerimiz de fazla olacak. Öğrenci Meclisleri ile öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmalarını ve onun bayraktarlığını yapmalarını arzu ediyoruz. Akran zorbalığına karşı, doğa sevgisi olan, vicdanlı, merhametli ve hayır diyebilen gençlerimizin yetişmesini istiyoruz" dedi.

"Bu meclislerde geleceğin liderleri yetişecek"

İstanbul Valiliği olarak okullarda yürütülen projelere değinen Vali Gül, "Amacımız, bütün okullarımızı bir güzel sanatlar, spor ve sosyal bilimler lisesi gibi bir donanıma kavuşturmak. İstanbul Valiliği olarak 4 temel projemiz var. İstanbul Öğrenci Meclisleri, Spor Şehri İstanbul, Enstrümansız Okul Kalmasın ve Ben teşekkür ediyorum" dedi.

"Rektörler, toplantıya katkı sundu"

Vali Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor projemiz. Kitap okuyan, spor yapan, enstrüman çalan gençlerimizin Öğrenci Meclisi'nde konuşmasını istiyoruz. Velilerin televizyonu kapattığı akşam 21: 00-21: 30 arasında bir saatimiz olacak. Şehrin, tanıtımı önemli. İstanbul demek, Fatih demek. Bütün öğrencilerimizin buradaki ve ilçenizdeki tarihi eserleri görmesi lazım. Afet bilinci, Kızılay ve Yeşilay'ın tanıtılması önemli. Sizler geleceğin liderleri olacaksınız. Bu meclislerde geleceğin liderleri yetişecek. Rehberlik eden öğretmenlerimize, eğitim sendikalarımıza, okul müdürlerimize ve paydaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda, rektörler, rektör yardımcıları, dekanlar, öğrenci meclisi temsilcileri; başta akran zorbalığı, yapay zeka, öğrenci meclislerinin işlevsel hale getirilmesi olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulundu.