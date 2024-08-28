İstanbul'u vuran süper hücre bulutları dron ile görüntülendi

Genel

Süper hücre bulutları böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'u vuran 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları dron ile görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri şaşırttı.

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu. 7 kilometre kalınlığına olan bulut tabakasının geliş anı dron görüntülerine yansıdı. Bir tarafın güneşli, diğer tarafın ise kara bulutlarla dolu olan megakentte ilginç manzaralar oluştu. Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı. Şehrin birçok noktasında ulaşım durman noktasına geldi. Caddeler göle dönerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. 1 saat sonra ise güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı.