İzmir'e çifte şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Genel

İzmir'e çifte şehit ateşi düştü

Kayseri'den kalkan bir eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ailelerine acı haber İzmir'de ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyeler taziye çadırları kurarak destek verdi. Şehitlerin cenaze törenleri ise ayrı ayrı düzenlenecek.

04.06.2024 16:37
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İzmir'e çifte şehit ateşi düştü

İZMİR - Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'deki evlerine ulaştı.

Yetkililer ve askeri erkan, Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ise Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bulunan evlerine gelerek acı haberleri ailelere verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli Belediyesi ile AFAD ekipleri, iki sitede de taziye çadırı kurdu. Şehitlerin evlerine ve sitelere dev Türk Bayrakları asıldı.

Öte yandan şehitlerden Pilot Albay Uğur Yıldız'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Beşikcioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ise yarın Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'e çifte şehit ateşi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'e çifte şehit ateşi düştü - Son Dakika
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