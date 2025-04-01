Bayramın son günü İzmir'e dönüşler başladı

İZMİR - Ramazan Bayramı'nın son gününde, tatil için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden İzmirli vatandaşlar dönüşe başladı. Ankara İzmir yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürüyor ancak özel sektörde çalışan vatandaşların bir kısmı, tatil için gittikleri yerlerden İzmir'e dönmeye başladı. Ankara İzmir yolu Kemalpaşa çevirme noktasında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuğu için çalışmalarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun gün boyu sürmesi beklenirken, özellikle havanın yağışlı olması sebebiyle polis ekipleri sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu.