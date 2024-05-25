Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden okul müdürüne tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden okul müdürüne tepki

Geniş Video İzle

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde okul müdürü Ali Fuat Güney'e tepki göstererek sırtını döndü. Öğrenciler, okul müdürünün öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

25.05.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de öğrencilerden okul müdürüne tepki

İSTANBUL - Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde tepki göstererek sırtını döndü. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü Ali Fuat Güney tarafından, okulda okuyan bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi. Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi. Bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden okul müdürüne tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 18:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden okul müdürüne tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement