Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden okul müdürüne tepki

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Kadıköy'de öğrencilerden okul müdürüne tepki

İSTANBUL - Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde tepki göstererek sırtını döndü. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü Ali Fuat Güney tarafından, okulda okuyan bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi. Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi. Bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.