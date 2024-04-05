Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişi Cadde ve Sokaklarda İftar Yaptı

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Kadir Gece'sinde 5 bin kişi cadde ve sokaklarda iftar yaptı

Kadir Gece' sinde Burhaniye Belediyesi'nden 5 bin kişilik iftar

BALIKESİR - Burhaniye Belediyesi tarafından Kadir Gecesinde geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde 5 bin kişiye iftar verildi. Ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemekleri, Kadir Gecesi sebebiyle daha çok kişinin bir arada olabilmesi için Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Vatandaşlar ile iftar yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Bugün Kadir Gecesi biliyorsunuz. Kandil. Buradan öncelikle Burhaniyelerin Kadir Gecesini kutluyorum. Bizim beş yıldan beri her yıl Kadir Gecesi'nde, Cumhuriyet Meydan'ında beş bin kişilik iftar veriyoruz. Bu geleneksel oldu artık. Kadir Gecesi akşamları Burhaniye Belediyesi başka yerde iftar vermiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda veriyor. Bu sene tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Inşallah bu önümüzdeki beş yılda da devam edecek."dedi. İlçenin Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki cadde, sokaklar masalar ile donatılarak iftar yapıldı.