Kangal köpeği Kral, kayıp koyun ve yavrusunu 2 gün boyunca korudu

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Koyun ve yavrusunu canı pahasına korudu...2 gün boyunca kayıp sandılar, arazide doğum yapan koyun ve yavrusunun başında bulundu

Kangal köpeği Kral, 2 gün boyunca anne ve yavrusunun başında bekledi

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kral isimli kangal köpeği sadakat örneği göstererek 2 gün boyunca kayıp olan, arazide doğum yapan koyun ve yavrusu başından ayrılmadı.

Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü'nde yaşayan Ferit Kaya'ya ait yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvanı Sünnet Yaylası'nda otlatan çoban Azat Miroğlu, akşam sayım esnasında bir koyunun eksik olduğunu gördü. Kayıp olan koyunu aramaya başlayan Miroğlu, bu arada Kral isimli kangal köpeğinin de ortada olmadığını fark etti. Yaklaşık 2 gün sonra, koyunları yaylada otlatırken bitkilerin arasında beyaz bir şeyin hareket ettiğini fark eden çoban Azat Miroğlu, kayıp koyunu arazide yavrulamış halde ve köpeği Kral'ı da bitkin bir şekilde hayvanların başında buldu.

Koyun ve kuzusu ile köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çoban Azat Miroğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Miroğlu, görüntüyü çekerken, "İki gündür kayıp olan Kangal köpeğim ile koyunumu buldum. Arayıp bulamıyordum, koyunum gördüğünüz gibi doğum yapmış. Köpeğim de iki gündür yanında aç susuz bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sürü sahibi Ferit Kaya da bulunan koyununu arazide koruyan köpeği Kral'ı etle ödüllendirdiğini belirterek, "Sekiz tane köpeğim var. Hepsini seviyorum. Kral'ın bu örnek davranışı ve sadakati karşısında bir inek kestim" dedi.