Karadeniz'in İlk Dağ Kızağı 3 Ayda Yarım Milyon Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika
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Karadeniz'in İlk Dağ Kızağı 3 Ayda Yarım Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

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Ordu'da hayata geçirilen dağ kızağı, 3 ayda yarım milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak kentin en popüler turistik alanı haline geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu heyecanın Türkiye'nin dört bir yanında konuşulduğunu belirtti.

16.09.2024 18:08  Güncelleme: 18:18
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Karadeniz'in ilk ve tek 'dağ kızağı' 3 ayda yarım milyonu ağırladı

Başkan Güler: "Tüm Türkiye'nin konuştuğu adrenalin sizleri de bekliyor"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ordu'ya kazandırılan 'dağ kızağı' kentin en çok ziyaret edilen alanı haline geldi. Ordu'nun misafir odası Boztepe'de hayata geçirilen dağ kızağını 3 ayda yarım milyonu aşkın kişi kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "3 ay değil 12 ay Ordu" sloganı Ordu'yu her alanda zirveye taşıyor. Yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehir, kenti ziyaret eden turistlerin beğenisini kazanıyor.

Adrenalin dolu, unutulmaz anlar yaşatıyor

Geçtiğimiz aylarda Ordu turizmine kazandırılan dağ kızağı da Ordu'yu ziyaret edenlerin ilk durağı oluyor. Teleferik ile Boztepe'ye çıkan vatandaşlar burada dağ kızağını deneyimliyor. Oldukça ilgi gören ve açıldığı günden bu yana yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı dağ kızağı, Ordu'ya ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tüm Türkiye dağ kızağını konuşuyor

Karadeniz'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dağ kızağı ile ilgili sosyal medya sayfalarından videolu bir paylaşım yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyecanın devam ettiğini söyledi. Yaşanan heyecanı tüm Türkiye'nin konuştuğunu vurgulayan Başkan Güler, "Karadeniz'de ilk ve tek. Boztepe'de dağ kızağı heyecanı devam ediyor. Çok kısa bir sürede 500 bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karadeniz'in İlk Dağ Kızağı 3 Ayda Yarım Milyon Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika

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