 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın

Uludağ'da kayak yapacak olanlar, eğitim almadan kaymanın kalıcı sakatlıklara yol açabileceği konusunda uyarılıyor. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Uludağ'da, ilk defa kayak yapacak kişilerin bilinçsizce hareket etmeleri sonucunda kazalar meydana gelebiliyor. Kayak eğitmenleri, vatandaşların eğitim alarak kaymalarını ve dikkatli olmalarını öneriyor.

Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın
21.01.2024 - 20:03,
Abone Ol

Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın

Eğitim almadan kayanlar yaptıkları kaza sonrası kalıcı sakatlıklar yaşıyor

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri olan Uludağ'da kayak eğitmenleri ilk defa tatil için Uludağ'a gelecek olan ve kayak yapacakları uyarıyor. Bilinçsizce yapılan hareketler sonrası kalıcı sakatlıklar yaşanıyor.

Türkiye'nin en gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ, her gün binlerce yerli ve yabancı turist misafir ediyor. İlk defa kayak yapacak kişilerin yaptıkları kaza sonrası çarpıştığı kişide veya kendisinde kalıcı sakatlıklar yaşanabiliyor. Kayak eğitmeni Ozan Altun, yeni kayak yapacak olan kişileri eğitim aldıktan sonra kaymaları yönünde uyararak şöyle devam etti: "Burada gelen misafirlerimiz eğitmek için mesai harcıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın eğitim almadan piste çıkmasını istemiyoruz çünkü sakatlıklar oluyor. Bu havalarda eğitim alarak kayak yapmalarını tercih ediyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Etrafta kayan insanların çoğu acemi olduğu için sağına soluna bakmaları lazım. Eğitim alırken özverili çalışmaları lazım. Kayak malzemelerini kullanırken pistlerde kayarken biraz daha dikkatli adımlar atarak ilerlemeliler. Topuk baskısı ile yürüyüş yaparken biraz daha dikkat ederlerse daha verimli olur" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Uludağ, Güvenlik, Turizm, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın - Son Dakika


08:34
Abdullah Avcı'ya sürpriz çıkış: 'Adamlar bize plakayı taktı' Abdullah Avcı'ya sürpriz çıkış: 'Adamlar bize plakayı taktı'
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50
Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı

Son Dakika
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
22:58 Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt
22:54 ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 08:52:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kayak yapacaklar dikkat: Eğitim almadan kaymayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement