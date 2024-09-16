Kaza Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kazada vefat eden işçiler son yolculuklarına uğurlandılar

HATAY - Adana'nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Holding Kömürcülük depolama tesisinde çalışan işçileri taşıyan servisin, kamyon ile çarpışması sonucu vefat eden işçiler memleketleri Hatay'da defnedildiler.

Kaza; sabah saatlerinde Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana gelmişti. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpmıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler; Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin hayatını kaybetmişti. Payas ilçesinden yola çıkan işçilerin Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Holdinge Kömürcülük depolama tesisine götürüldüğü öğrenildi. Kazada vefat eden; Mehmet Emin Ulusoy Dörtyol ilçesinde, Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin'in Payas ilçesinde defnedildi.