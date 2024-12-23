Kestane Fiyatları 200 Liraya Ulaştı - Son Dakika
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Kestane Fiyatları 200 Liraya Ulaştı

Kestane Fiyatları 200 Liraya Ulaştı

Afyonkarahisar'da kışın vazgeçilmezi kestaneye olan ilgi artarken, fiyatları 150-200 TL arasında değişiyor.

23.12.2024 13:35
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Kilosu 200 lirayı bulan kestane yine kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da semt pazarları ve manavlarda kilogram fiyatı 150-200 TL arasında satılan kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden kestaneye, vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu belirtildi.

Kış mevsiminin baş tacı meyvelerinden biri olan kestaneye ilgi yoğun. Semt pazarları ile manav tezgahlarını süsleyen kestane bu yıl da fiyatıyla en pahalı meyve olma özelliğini koruyor.

Şuhut'ta uzun yıllardır manav esnafı olarak çalışan İbrahim Uluçay, fiyatı yüksek olmasına rağmen kestaneye olan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Uluçay, "Havaların soğumasıyla kestanede biraz hareketlenme oldu. Şu anda maliyeti perakende fiyatı 200 lira biz de maliyetine satıyoruz. Kestane fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Kestane alırken kabuğunun ayrılması, lezzet tadı, iriliği, boy farkı, deliksiz bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Uluçay ayrıca çok büyük ve soyulmayan kestaneler konusunda da vatandaşları uyararak, "Alanlara almamalarını tavsiye ediyoruz, alıp da çöpe atmasınlar yani" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise fiyatına rağmen kestaneden vazgeçemediklerini ve özellikle soba üstünde akşamları sohbet eşliğinde kestane tükettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kestane Fiyatları 200 Liraya Ulaştı - Son Dakika

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