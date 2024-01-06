Kırklareli'nde asırlık Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

-'Koleda' gecesinde korkunç kıyafetler giyip vatandaşları korkuttular

Asırlık gelenekte korku dolu anlar yaşandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi ve esnafı korkuttu.

1 senedir bu anı beklediklerini belirterek Rüzgar Yıldız, "Çok heyecanlıyız, koleda bin yıllık bir balkan geleneği yıllardan beri kutlanır. Bal kabağı yiyerek davul, zurna ile eğlenip korkuturuz" dedi.

İlk kez koledaya katıldığını söylenen Ageh Temurlenk çok eğleneceklerini ve korkutacaklarını anlattı.

Belediye binasının önünde toplanan grup kortej halinde Kültür Parkı'na geldi. Parkta bulunan çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çekildi. Daha sonra koleda gecesi konserle devam etti.