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Kırklareli'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
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Genel

Kırklareli'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepede bulunan NATO radar istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Ayrıca, 37 köy de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

31.01.2024 19:54  Güncelleme: 19:56
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Kırklareli'nde kar 1 metreye ulaştı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. NATO radar istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Yapan karın ekili alanlara çok faydalı olduğu söyleyen Salih Gürcan bazı yerlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Dün gece kar yağışının çok etkili olduğunu ifade edem Gürcan, Mahya Tepesinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını söyledi.

Gürcan bölgede sürücülerin yavaş ve dikkatli bir yolculuk yapmaları konusunda uyardı.

Öte yandan 37 köy ulaşıma kapandı.

Kırklareli\'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kaynak: İHA

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