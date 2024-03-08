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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimleri kar yağışı etkili oldu.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yağış devam etmesi bekleniyor.

Yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar sürdürüyor.