Kızılin Kanyonu'nda 300 Mağara Keşfedildi

Kızılin Kanyonu'nda 300 tescilli mağara bulunuyor

ADIYAMAN - Doğa ve tarihin iç içe geçtiği turizmin yeni gözdesi Kızılin Kanyonları'nda, 200 hektarlık bir alanda tescilli yaklaşık 300 mağara bulunuyor.

Göksu Nehri'nin Fırat Nehriyle buluştuğu, 5 bin yıl öncesine ait medeniyetin izlerini taşıyan Kızılin Kanyonu'nda 1 ile 6 kat arasında değişen mağaralar bulunuyor. Bir birine içten bağlantılı mağaralar kanyon boyunca sıralanıyor. Milattan önce 3 binli yıllarda dayanan mağaralar Roma Dönemi ve çeşikli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

Kanyonun yaklaşık 200 hektarlık alanında bulunan yaklaşık 300 mağara SİT alanı içinde tescillendi. Ülkemizin yeni turizm rotalarından birisi olma yolunda ilerleyen Kızılin Kanyon, eşsiz doğası ve tarihi güzelliği ile turizmin yükselen değeri haline geliyor.

Ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe olmayı sunan Kızılin Kanyonu'nda tekne turları düzenleniyor. Geçen yıl 50 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği kanyonu bu yıl 120 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Mağaralarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burası Kızılin Kanyonu ve Kızılin Yerleşkesi dediğimiz bir alan. Burada milattan önce 3'üncü bin yıldan milattan sonra 5'inci yüzyıla kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu görmekteyiz. Görmüş olduğumuz alanlarda yaklaşık 6 katlı bir mağaranın olduğunu görmekteyiz. Bu mağaralarda yer yer insan eliyle merdivenler yapılmış ve bu yukarı kısma çıktığımız zaman ise çoklu odalar bulunmakta. Bu odaların hemen iç kısımlarında sarnıçlar ve çeşitli sunu çukurları bulunmaktadır bu alan 200 hektarlık bir alandır. Hem kuzey hem güney kısmında bulunan irili ufaklı 300 mağaranın varlığını tespit ettik" dedi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise konuşmasında, "Eşsiz, doğal ve tarihi güzelliği içinde barındıran bir kanyon burası. Beş bin yıla yaklaşan bir geçmişi var. Güvenli bir şekilde bu mağaralara tekne turlarımızla turistlerimizi götürüyoruz. Oraları gösterebiliyoruz, ağırlayabiliyoruz. Özellikle bahar aylarıyla birlikte çok ciddi sayıda ziyaretçi almaya başladık. Belki kapasitemizi daha da arttırmamız gerektiğini gördük. Çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir vadi. Doğal güzelliklerin yanında vahşi yaşam anlamında da imkanlar sunuyor" diye konuştu.